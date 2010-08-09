Мінфін проведе аукціон з розміщення ОВДП

Міністерство фінансів України 10 серпня проведе аукціон з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Про це сказано в повідомленні Мінфіну, переданому агентству УНІАН.

До розміщення будуть запропоновані папери з терміном погашення 2 лютого 2011 року, 27 липня 2011 року, 27 березня 2012 року, 28 січня 2015 року, 25 вересня 2013 року.

Кошти, отримані від продажу ОВДП з терміном погашення 25 вересня 2013 року будуть спрямовані до Стабілізаційного фонду для фінансування заходів щодо підготовки і проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу.