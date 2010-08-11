Списки платників ПДВ будуть сформовані до середини вересня

Списки платників податку на додану вартість, борги з податку яким погашатимуться за рахунок ПДВ-облігацій, будуть остаточно сформовані до середини вересня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила сьогодні на прес-конференції заступник міністра фінансів України Тетяна ЄФИМЕНКО.

За її словами, списки мають бути сформовані до кінця серпня, проте цей процес може затягнутися. «Найостанніший термін формування списків – не пізніше середини вересня, але хотілося б до кінця серпня», – сказала вона.

Також Т.ЄФИМЕНКО відзначила, що на сьогоднішній день формується другий список платників ПДВ, до якого увійдуть великі платники податків, сума відшкодування податку яким становитиме від 1 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, 2 серпня ц.р. Міністерство фінансів України здійснило перший випуск облігацій для оформлення відшкодування податку на додану вартість. До затвердженого Мінфіном реєстру увійшли 705 платників податків, заборгованість перед якими була незначною. Загальна сума відшкодування ПДВ облігаціями становить 48 млн. 453 тис. грн. Номінальна вартість однієї облігації – 1 000 грн.; виплата доходу і амортизації здійснюється 31 січня 2011 р., 1 серпня 2011 р., 30 січня 2012 р., 30 липня 2012 р., 28 січня 2013 р., 29 липня 2013 р., 27 січня 2014 р., 28 липня 2014 р., 26 січня 2015 р., 27 липня 2015 г.; дата повного погашення облігацій – 27 липня 2015 року.

Найближчим часом Мінфін здійснить випуск решти облігацій для оформлення відшкодування ПДВ.

Раніше повідомлялося, що ПДВ-облігації будуть випущені для погашення накопиченої за 2009 рік і простроченої бюджетної заборгованості з відшкодування ПДВ. Термін обігу паперів – 5 років під 5,5% річних. Планується, що щорічно погашатиметься по 20% від номіналу ПДВ-облігацій.