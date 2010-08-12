Експерт: український фондовий ринок у пригніченому стані

Український фондовий ринок у середу, 11 серпня, продовжував перебувати у пригніченому стані на депресивних настроях світових майданчиків.

Таку точку зору висловив у коментарі агентству УНІАН економіст компанії Astrum Investment Management Олексій БЛІНОВ.

За його словами, "азіатські, російські та європейські ринки учора сильно впали. Зроблена у вівторок заява ФРС США виявилася непереконливою і не змогла запевнити ринок у наявності під рукою яких-небудь дієвих стимулів для американської економіки, підтвердивши при цьому, що зростання у другому півріччі буде набагато скромнішим, ніж очікувалося раніше".

Крім того, зазначив О.БЛІНОВ, Китай опублікував ряд макроекономічних даних за липень, що вказують на подальше уповільнення економічного розвитку і скорочення банківського кредитування. "Хоча ніяких трагедій у китайських даних немає, вони в цілому виявилися гіршими за ринкові очікування, що відправило ринки до нового витка падіння на побоюваннях того, що китайська економіка йде у різке уповільнення зростання", - сказав економіст. До прикладу, зростання роздрібних продажів у Китаї сповільнилося з 18,3% у червні до 17,9% у липні, тоді як ринок чекав прискорення до 18,4%. Зростання промислового виробництва сповільнилося з 13,7% у червні до 13,4% у липні, тоді як консенсус ринку складав 13,2%.

Як підкреслив економіст, "незважаючи на той факт, що дані були неоднозначними, ринки у середу були налаштовані на подальше падіння, і песимісти переважали над оптимістами, чому сприяла і ідея про те, що ФРС не має наміру підтримувати найбільшу економіку світу. Негативна реакція ринків на несподіване збільшення торговельного дефіциту США була також ірраціональною, оскільки вище зростання імпорту вказує на вищий попит в американській економіці, а більше імпорту з Китаю -на зростання китайської економіки". При цьому і ФРС зіграла певну роль у відході інвесторів з акцій, оскільки її заява про купівлю американських облігацій найближчими місяцями перемкнула увагу портфельних інвесторів на зобов'язання Міністерства фінансів США.

За інформацією О. БЛІНОВА, до кінця вчорашнього торговельного дня в Україні російський індекс ММВБ впав на 1,4%, а європейський індекс DJ Stoxx 600 знизився на 1,7%. Ринки США також відкрилися падінням: за першу годину торгів S&P 500 знизився на 2%. При цьому практично усі блакитні фішки українського ринку в середу закрилися падінням. Більше інших знизилися котирування Єнакіївського метзаводу та "Азовсталі" - на 5,7% і 5,3% відповідно. Акції ММК ім. Ілліча продовжили скорочуватися на очікуваннях додаткової емісії акцій, втративши ще 12,5% вартості.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у середу, 11 серпня, знизився на 1,23% - до 820,09 пункту. Загальний об'єм торгів склав 277 млн. 536 тис. грн.

Індекс Української біржі впав на 2,75% - до 2018,87 пункту. Загальний об'єм торгів склав 100 млн. 818 тис. грн., з них на терміновому ринку - 16 млн. 652 тис. грн.