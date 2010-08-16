Експерт: фондовий ринок торгувався в основному у низхідному тренді

Український фондовий ринок у п'ятницю, 13 серпня, торгувався переважно в низхідному тренді, відбиваючи внутрішньоденну поведінку російських і європейських ринків.

Про це сказав у коментарі агентству УНІАН економіст компанії Astrum Investment Management Олексій БЛІНОВ.

Проте, зазначив він, до кінця торговельного дня на зарубіжних ринках почалася невелика корекція вгору. До кінця торговельного дня в Україні російський індекс ММВБ все ще торгувався з падінням на 0,2%, тоді як зростання європейського індексу DJ Stoxx 600 складало 0,3%. Американські ринки відкрилися змішаною динамікою, і за підсумками першої години торгів індекс S&P 500 залишався практично незмінним.

За словами економіста, під кінець п'ятничної сесії український ринок набув деякої упевненості в тому, що світова низхідна тенденція - напередодні завершення, і покупці повернулися на ринок. Серед блакитних фішок лідерами зростання були емітенти від металургії. Акції "Азовсталі" і метзаводу Єнакіївського цього дня подорожчали на 3% і 1,6% відповідно.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у п'ятницю, 13 серпня, виріс на 0,68% - до 817,54 пункту.

Індекс Української біржі піднявся на 0,56% - до 2021,01 пункту.