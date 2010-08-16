Експерти: акції українських нафтогазових компаній виросли

Серед українських паперів, що торгуються на іноземних майданчиках, акції нафтогазових компаній у п'ятницю, 13 серпня, істотно виросли в ціні.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

За інформацією експертів, Cadogan додав 1,49%, JKX Oil & Gas піднявся на 1,75%, а Regal виріс на 3,82%. Ferrexpo знизився 0,28%. Акції, що торгуються на Варшавській фондовій біржі, закрилися різнонаправлено. "Астарта" виросла на 3,06%, а "Кернел" знизився на 2,52%.

Експерти також повідомляють, що активність на українському ринку єврооблігацій у п'ятницю була очікувано низькою. Проте, суверенні випуски торгувалися проти тренду, істотно впавши в ціні на збільшеному об'ємі торгів у другій половині сесії. Квазісуверенні папери за підсумками дня втратили півпункту. Серед українських єврооблігацій тільки "Укрсиббанк" виріс в ціні.

Як зазначають експерти, українські фондові майданчики у п'ятницю закрилися зростанням. Індекс УБ злетів більш ніж на 25 пунктів на позитивному зовнішньому фоні. Проте, до середини сесії ситуація змінилася, і за підсумками дня зростання індексу склало усього 0,56%. Загальний об'єм торгів був помірним. Практично усі папери індексного кошику виросли. Серед ліквідних паперів лідером стала "Азовсталь" (+3,07%). Більшість паперів гірничо-металургійного сектора торгувалися краще за ринок. Алчевский меткомбінат додав 1,72%, Авдіївський коксохім - 0,96%, метзавод Єнакіївський - 1,02%, Ясинівський коксохім - 0,39%. Банки і генкомпанії продемонстрували змішану динаміку. "Райффайзен банк Аваль" піднявся на 1,92%, "Укрсоцбанк" - впав на 0,13%. У свою чергу, "Центренерго" виросло на 0,44%, "Західенерго" - знизилося на 0,09%. Інші блакитні фішки, включаючи "Мотор Січ" (+1,58%), "Укрнафту" (+0,36%) та "Укртелеком" (+0,08%), наслідували загальний позитивний тренд.