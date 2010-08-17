Мінфін розмістив ОВДП на 1,261 млрд. грн.

За результатами аукціону з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), що відбувся сьогодні, до бюджету вдалося залучити 1,261 млрд. грн.

Про це говориться в повідомленні, обнародуваному на сайті Міністерства фінансів України.

На аукціоні було продано папери з терміном погашення: 27 жовтня 2010 року – на суму 468,813 млн. грн. з рівнем дохідності 7% річних, 20 квітня 2011 року – на 407,653 млн. грн. з дохідністю 10% річних, 21 березня 2012 року — на 85,594 млн. грн. з дохідністю 11,75%, 25 вересня 2013 року – на 6,275 млн. грн. з дохідністю 12% річних і 7 серпня 2013 року – на суму 293,155 млн. грн. з дохідністю 12% річних.