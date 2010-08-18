Обсяг ОВДП у власності нерезидентів збільшився на 2,6 млрд. грн.

Об`єм облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) у власності нерезидентів у січні-червні 2010 року збільшився на 2,6 млрд. грн. - до 3,06 млрд. грн., або 2,91% від загальної суми ОВДП, що знаходяться в обігу.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Згідно з повідомленням, обсяг ОВДП у власності нерезидентів у січні збільшився на 142,2 млн. грн., у лютому - на 481,8 млн. грн., у березні - на 1 млрд. 570,8 млн. грн., у квітні — на 2 млрд. 387,1 млн. грн, у травні зменшився на 797,1 млн. грн, у червні знову відбулося зменшення - на 1 млрд. 205,0 млн. грн.

При цьому вказується, що за аналогічний період минулого року обсяг ОВДП у власності нерезидентів зменшився на 311,69 млн. грн. і станом на 1 липня 2009 склав 155,51 млн. грн.

За інформацією НБУ, погашення і сплата доходу з ОВДП здійснювалися своєчасно і в повному обсязі, який у 2010 році станом на 1 липня 2010 склав 15 млрд. 773,35 млн. грн, зокрема основний борг - 10 млрд. 473,59 млн. грн., сплата доходу - 5 млрд. 299,76 млн. грн.

Також наголошується, що на вторинному ринку державних цінних паперів (організованому) обсяг укладених операцій за січень-червень поточного року склав 24 млрд. 679,75 млн. грн., тоді як за відповідний період 2009 року — 1 млрд. 842,69 млн. грн., середньозважений рівень дохідності, за яким укладалися угоди на організованому вторинному ринку державних боргових зобов`язань, у січні - червні 2010 року коливався в межах 10,67-15,66%, тоді як в аналогічному періоді 2009 року - в межах 5,16-25,89%.

За даними НБУ, збільшення обсягів торгів ОВДП на вторинному ринку насамперед пов`язане із зростанням зацікавленості банків у державних облігаціях України, оскільки до березня цього року ОВДП мали високу дохідність, що привернуло до них увагу інвесторів-нерезидентів. Ще однією з причин активізації вторинного ринку ОВДП, на думку НБУ, стало запровадження в лютому 2010 року інституту первинних дилерів, які мають виняткове право участі в аукціонах з первинного розміщення. Станом на 1 липня 2010 в перелік банків - первинних дилерів включено 12 банків, з якими Міністерство фінансів України за підсумками проведених відборів уклало договори про співпрацю на ринку державних цінних паперів.