Голова правління «Прикарпаттяобленерго» радий продажу дежпакета

Голова правління ВАТ «Прикарпаттяобленерго» Олександр БУБЕН вважає, що остаточний продаж державного пакета акцій компанії, відкриває ширші можливості для розвитку підприємства.

Про це сьогодні повідомили УНІАН у Відділі інформаційної політики ВАТ «Прикарпаттяобленерго», зсилаючись на слова О.БУБЕНА.

«Остаточний продаж державного пакету акцій нашої компанії, звісно, внесе певні корективи у нашу діяльність. – наголосив голова правління енергетичної компанії. - Це пов’язано зі зникненням обмежень на прийняття управлінських рішень, які передбачені законодавством і стосувалися нас через наявність у статутному капіталі нашого акціонерного товариства державної частки. Наприклад, доступнішими для нас тепер стануть кредитні ресурси фінансових установ, спроститься процедура передачі майна в заставу, відчуження чи реалізації майна тощо. Тобто повне виконання плану розміщення акцій, на мою думку, відкриває ширші можливості для розвитку підприємства».

Керівник компанії переконаний, що «це піде на користь виробництва та приведе до покращення якості послуг з електропостачання, що мають відчути і наші споживачі».

О.БУБЕН повідомив. що «держава залишає за собою обов’язок регулювати та контролювати діяльність компанії, як природної монополії, через відповідні державні органи – Національну комісію регулювання електроенергетики України, Антимонопольний комітет тощо. Тобто права споживачів і надалі будуть захищені державою».

Водночас він не прокоментував наступні дії нового акціонера. «Стосовно імені нового акціонера нашого товариства, то ми на разі не маємо офіційної інформації та займаємо вичікувальну позицію. - зауважив О.БУБЕН.

Довідка УНІАН. 17 серпня 2010 року Фонд державного майна продав ТОВ "Магнум-капітал" (м. Київ) 25,021% акцій енергопостачальної компанії «Прикарпаттяобленерго» (м. Івано-Франківськ) за 86 млн. 364 тис. 226,5486 гривень. Відповідний державний пакет акцій було реалізовано на біржових торгах на «Українській біржі» в Києві. Фонд продав 25,931 млн. акцій (номіналом 0,25 гривень) за ціною 3,3306 гривень за акцію.

«Прикарпаттяобленерго» є монопольним постачальником електроенергії на території Івано-Франківської області.

За даними Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку, 25,02% акцій "Прикарпаттяобленерго" належать державі й передані до статутного фонду НАК "Енергетична компанія України". Недержавними акціонерами «Прикарпаттяобленерго» є кіпрські Larva Investments Limited і Bikontia Enterprises Limited, яким належать по 16,88% акцій, 16,55% – Lex Perfecta Limited і 11,04% – Margaroza Commercial Limited (обидві – Кіпр).

«Прикарпаттяобленерго» в 2009 році збільшило прибуток на 12,3%, порівняно з 2008 роком, – до 70,327 млн. грн.