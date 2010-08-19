Економіст: ринок знаходиться в «режимі очікування», передчуваючи випуск ПДВ-облігацій

Ринок все ще перебуває в «режимі очікування», передчуваючи масивний випуск ПДВ-облігацій, який повинен відбутися до кінця вересня 2010 року.

Таку думку висловив в коментарі агентству УНІАН економіст компанії Astrum Investment Management Олексій БЛІНОВ.

Він вважає, що саме з цієї причини попит на облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на останньому аукціоні був помірним. Мінфін залучив більшу частину коштів через короткострокові папери.

Економіст відзначив, що середня прибутковість за 3-місячними ОВДП склала 6,88%, за 9-місячними - 9,99%. У випадку з 18-місячними ОВДП уряд затвердив тільки мінімальну заявку на суму 80 млн. грн. з прибутковістю 11,75%. «Футбольні ОВДП» розміщувалися з традиційною прибутковістю 12%.

Як повідомляв УНІАН, за результатами аукціону по розміщенню облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), який відбувся 17 серпня, до бюджету вдалося залучити 1,261 млрд. грн.

На аукціоні продали папери з терміном погашення: 27 жовтня 2010 року – на суму 468,813 млн. грн., 20 квітня 2011 року – на 407,653 млн. грн., 21 березня 2012 року — на 85,594 млн. грн., 25 вересня 2013 року – на 6,275 млн. грн. і 7 серпня 2013 року – на суму 293,155 млн. грн.