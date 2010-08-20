Astrum: невтішні дані зі США потягнули українські акції донизу

Невтішні економічні дані зі США потягнули українські акції вниз у четвер, 19 серпня.

Таку думку висловив в коментарі агентству УНІАН економіст компанії Astrum Investment Management Олексій БЛІНОВ.

За його словами, четвер почався в цілому позитивним зовнішнім фоном для українського фондового ринку. Російські і європейські індекси демонстрували стійке зростання. Зокрема, європейські акції отримали підтримку від перегляду німецьким Бундесбанком прогнозу зростання реального ВВП на 2010 рік з 1,9% до 3%. Індекс Української біржі наслідував світову тенденцію, досягнувши 2088 пунктів у середині торговельного дня.

Проте, зауважив економіст, за дві години до закінчення торгів в Україні фондові біржі пішли вниз на даних по ринку праці США. Кількість первинних заявок на допомогу з безробіття досягла дев'ятимісячного максимуму у 500 тис. тоді як ринок чекав 480 тис. Це вказує на те, що американський ринок праці все ще знаходиться в пригніченому стані. При цьому індекс виробничої активності від Федерального резервного банку Філадельфії також виявився великим розчаруванням, посиливши падіння ринків.

За інформацією О. БЛІНОВА, до кінця торговельного дня в Україні російський індекс ММВБ знижувався на 0,6%, а європейський DJ Stoxx 600 - на 0,8%. Американські біржі відкрилися падінням: за першу годину торгів індекс S&P 500 впав на 1,3%. Серед українських блакитних фішок найсильніше впали акції "Райффайзен банку Аваль", що втратили 1,6% вартості. "Центренерго" та "Укртелеком" також істотно подешевшали (- 1,1%). Акції Ясинівського КХЗ подорожчали на 0,3%.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у четвер, 19 серпня, підвищився на 0,19% - до 829,97 пункту. Загальний об'єм торгів на ПФТС склав 225 млн. 692 тис. грн.

Індекс Української біржі знизився на 0,71% - до 2051,97 пункту. Загальний об'єм торгів склав 107 млн. 600 тис. грн., з них на терміновому ринку – 23 млн. 796 тис. грн.