«Макдональдс» випустив облігації
10:00, 21 серпня 2010Фондовий ринок
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Номіновані в юанях
«Макдональдс» став першою зарубіжною компанією за межами фінансового сектора, що випустила облігації, номіновані в юанях.
Емісія на суму 200 млн. юанів (29 млн. доларів) була проведена через фінансовий ринок Гонконгу, повідомляє «Газета.ру».
Термін погашення цінних паперів, що мають прибутковість у розмірі 3%, - вересень 2013 року.
Отримані кошти «Макдональдс» планує витратити на розширення мережі на території Китаю.
«Макдональдс» розраховує, що, ставши першою іноземною компанією, що випустила свої облігації в юанях, вона зможе посилити свої позиції на внутрішньому ринку Китаю.
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