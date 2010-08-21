«Макдональдс» випустив облігації

«Макдональдс» став першою зарубіжною компанією за межами фінансового сектора, що випустила облігації, номіновані в юанях.

Емісія на суму 200 млн. юанів (29 млн. доларів) була проведена через фінансовий ринок Гонконгу, повідомляє «Газета.ру».

Термін погашення цінних паперів, що мають прибутковість у розмірі 3%, - вересень 2013 року.

Отримані кошти «Макдональдс» планує витратити на розширення мережі на території Китаю.

«Макдональдс» розраховує, що, ставши першою іноземною компанією, що випустила свої облігації в юанях, вона зможе посилити свої позиції на внутрішньому ринку Китаю.