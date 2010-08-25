ПДВ-облігації торгуються на "Українській біржі"

На "Українській біржі" 21 серпня і 25 серпня (станом на 12:00) були укладені дві угоди з ПДВ-облігаціями. Перша угода відбулася за ціною 80% від номіналу (1000 грн.), друга - 79%. Про це УНІАН повідомили в прес-службі "Української біржі".

За інформацією біржі, кращі заявки на купівлю на цей момент виставлені за ціною 75,5% від номінальної вартості, а кращі заявки на продаж - 80%.

Під час торгів 25 серпня виставлено 13 заявок на купівлю ПДВ-облігацій і 2 заявки на продаж.

Як повідомляв УНІАН, 2 серпня Міністерство фінансів України здійснило перший випуск облігацій для оформлення відшкодування податку на додану вартість. До затвердженого Мінфіном реєстру увійшло 705 платників податків, заборгованість перед якими була незначною. Загальна сума відшкодування ПДВ-облігаціями складає 48 млн. 453 тис. грн. Номінальна вартість однієї облігації - 1000 грн. Дата повного погашення облігацій - 27 липня 2015 року.