Кабмін не має критичної потреби в коштах від приватизації - Astrum

Уряд України має значні можливості боргового фінансування бюджету, тому питання залучення коштів від приватизації не є для нього критичним. Саме тому основні продажі відбудуться не раніше четвертого кварталу цього року. Таку думку висловив економіст інвестиційної компанії «Astrum Investment Management» Олексій БЛІНОВ.

«Що стосується поточного року, то ми бачимо, що в уряду дійсно немає великої мотивації, щоб поспішати з приватизацією. Оскільки, як відомо, для фінансування дефіциту бюджету можуть використовуватися два джерела – це залучення боргів і приватизація», - сказав О.БЛІНОВ.

За словами експерта, цей час уряд використовує для передпродажної підготовки підприємств. «Наскільки мені відомо, наприклад, в енергетиці приватизація є частиною складного процесу реформ: реформування системи тарифів і функціонування енергетичного ринку», - відзначив О.БЛІНОВ. Що стосується інших активів, то, за оцінкою економіста, «там передприватизаційна підготовка може бути ще складнішою».

Нагадаємо, що згідно з планом, затвердженим Фондом держмайна України, у вересні на продаж планується виставити 92,79% ВАТ "Укртелеком", 73,368% ВАТ "Макіївський коксохімічний завод", 100% "ГХК" Укрвуглепромтранс ", 50% АХК

"Укрнафтопродукт".

У жовтні 2010 р. продається 50,13 ВАТ "Лисичанський завод гумових технічних виробів"; 4,589% ВАТ "Генічеській машинобудівний завод"; 49,596% ВАТ "Херсонводбуд"; 42,221% ВАТ "Авіакомпанія" Константа" та інші.

У листопаді 2010 р. планується приватизувати: 100% ПАТ "Завод" Маяк "; 100% ДАХК " Каскад"; 99,86% УДАХК "Укрпапірпром "; 37,956% ВАТ "Цар хліб" та ін.

У грудні будуть виставлені: 100% ВАТ "Київський мотоциклетний завод"; 100% ВАТ "Кіровоградський ливарний завод"; 100% ВАТ "Завод" Червоний Промінь "; 98,285% ВАТ "Житомирський завод хімволокна "; 58,94% ВАТ" Київський завод реле і автоматики "; 93,07% ВАТ "Науково-виробничий комплекс "Київський завод автоматики ім. Петровського".