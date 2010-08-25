Phoenix Capital: українські акції на іноземних біржах впали в ціні

Українські акції на іноземних майданчиках у вівторок, 24 серпня, впали в ціні на тлі негативних настроїв, що переважали на світових ринках.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

За інформацією аналітиків, Ferrexpo (-4,45%) і Astarta (-4,43%) продемонстрували у вівторок гірший результат. Серед паперів компаній харчової промисловості «Кернел» знизився на 1,66%, а МХП в ціні не змінився. Акції нафтогазового сектора наслідували загальний негативний тренд: Regal втратив 2,96%, JKX Oil& Gas впав на 1,04%, а Cadogan торгувався без зміни ціни.

Як повідомляють аналітики, у вівторок активність торгів на українському ринку єврооблігацій була помірною. Слідуючи негативним тенденціям, пануючим на світових ринках, довгі суверенні випуски втратили близько пункту. «Нафтогаз», як і раніше, мав високий попит і знизився всього на чверть пункту. У корпоративному секторі краще за ринок торгувалися облігації МХП, а довгі муніципальні випуски Києва розпродавалися.

Аналітики відзначають, що українські фондові майданчики у вівторок були закриті у зв`язку зі святкуванням Дня Незалежності.