«Ерсте Банк»: значних потрясінь від великої пропозиції держоблігацій чекати не варто

Значних «потрясінь» на ринку від великої пропозиції державних облігацій чекати не варто.

Така думка міститься в аналітичному звіті «Ерсте Банку», переданому агентству УНІАН.

Як вважають аналітики, це пов`язано з тим, що уряд перевиконав план зовнішніх позик на поточний рік, банки перенасичені вільними коштами, а нерезиденти виявлять значну цікавість після підписання нового договору з МВФ. Значним обмежувальним чинником стане система лімітів серед іноземних банків на покупку державних облігацій, яка істотно знизить купівельну спроможність банків. Ключові чинники для майбутньої прибутковості, такі як випуск облігацій траншами або участь НБУ, поки остаточно не визначені.

Аналітики відзначають, що в серпні почнеться випуск великого обсягу ОВДП, які надаватимуться українським компаніям на погашення заборгованості з відшкодування ПДВ. Остаточна сума може скласти близько 16-17 млрд. грн. (1,6% ВВП). Проте випуск ПДВ-облігацій не буде єдиною емісією державних облігацій цього року. Окрім цього можливий спеціальний випуск ОВДП для Державного Аграрного Фонду на суму в 5 млрд. грн. Це передбачає продаж ОВДП включно з ПДВ-облігаціями на 38 млрд. грн. до кінця року. Цю суму, у свою чергу, можна зменшити приблизно до 35 млрд. грн., оскільки частина ПДВ-облігацій буде використана для розрахунків з «Нафтогазом». Загальна сума облігацій, випущена на ринок, можливо, буде нижча, якщо уряд приверне нові зовнішні позики або якщо Національний банк України братиме участь в покупці державних облігацій.

Як вважають аналітики, в наступні декілька тижнів будуть хороші інвестиційні можливості для банків і нерезидентів. Ймовірніше, що після розпродажу ПДВ-облігацій прибутковість падатиме і досягне нового дна. Вартість гривні до долара США, швидше за все, трохи збільшиться завдяки припливам капіталу. Довгострокові перспективи внутрішніх облігацій хороші, оскільки прибутковість державних облігацій зараз вище за рівень інфляції. Договір з МВФ забезпечить стійкість дефіциту бюджету. «Власникам ПДВ-облігацій варто добре осмислити свої дії, оскільки, ймовірно, через декілька місяців облігації можна буде продати дорожче, ніж на початку випуску», - рекомендує аналітик «Ерсте Банку» Мар`ян ЗАБЛОЦКИЙ.

У звіті відзначається, що під впливом домовленості українського уряду з МВФ, S&P переглянуло довгостроковий рейтинг України в іноземній валюті, підвищивши його до B+. Таким чином, S&P дає найвищу оцінку Україні, оскільки рейтинг Fitch залишається на рівні B, а Moody`s не міняло свою оцінку з B2 вже більше року. «Домовленості з МВФ передбачають забезпечення українським урядом фіскальної стабільності, реформування енергетичного сектора, посилення фіскальною і реформування монетарної політики. За нашими прогнозами, між Україною і МВФ на цей раз не виникатиме непорозумінь, як це було раніше. Адже уряд вже продемонстрував свою здатність приймати непопулярні, або необхідні рішення, такі як скорочення бюджетних витрат і підвищення цін на комунальні послуги. Якщо дотримання домовленостей України з МВФ не дивує, то підвищення рейтингу S&P було несподіваним і може посприяти подальшому зниженню прибутковості суверенних облігацій», - підкреслює М.Заблоцкий.

Як повідомляв УНІАН, 2 серпня Міністерство фінансів України здійснило перший випуск облігацій для оформлення відшкодування податку на додану вартість. До затвердженого Мінфіном реєстру увійшли 705 платників податків, заборгованість перед якими була незначною. Загальна сума відшкодування ПДВ облігаціями складає 48 млн. 453 тис. грн. Номінальна вартість однієї облігації – 1000 грн. Виплата доходу і амортизації здійснюється 31 січня 2011 року, 1 серпня 2011 року, 30 січня 2012 року, 30 липня 2012 року, 28 січня 2013 року, 29 липня 2013 року, 27 січня 2014 року, 28 липня 2014 року, 26 січня 2015 року, 27 липня 2015 року. Дата повного погашення облігацій – 27 липня 2015 року.

Другий випуск ПДВ-облігацій для погашення заборгованості з відшкодування державою податку на додану вартість буде здійснений після 24 серпня.

Раніше повідомлялося, що ПДВ-облігації будуть випущені для погашення накопиченої за 2009 рік і простроченої бюджетної заборгованості по відшкодуванню ПДВ. Термін звернення паперів – 5 років під 5,5% річних. Планується, що щорічно погашатиметься по 20% від номінала ПДВ-облігацій.