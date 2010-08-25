Експерт: світові фондові ринки за два дні показали низхідну динаміку

Світові фондові ринки протягом понеділка і вівторка демонстрували низхідну динаміку.

Про це повідомив в коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Денис БЄЛОВ.

За його інформацією, за два дні індекс S&P 500 впав на 1,85%, закрившись на позначці 1052 пункти. Індекс DJIA, у свою чергу, втратив 1,7%, зупинившись на 10040 пунктах. Європейський індекс DJ Stoxx 600 втратив 1,1%, закрившись на 249 пунктах.

Як відзначив Д.БЄЛОВ, переважна частина падіння світових ринків припала на вівторок, після виходу даних про продажі будинків на вторинному ринку США. У липні було продано лише 3,83 млн. будинків, що означає падіння на 27,2% в порівнянні з попереднім місяцем. Консенсус-прогноз ринку припускав скромніше падіння - на 13,4%.

За словами аналітика, сьогодні виходять дані про замовлення на товари тривалого користування в США. Консенсус-прогноз припускає зростання кількості замовлень в липні на 3% (в порівнянні з падінням на 1,2% в червні). Сьогодні також вийдуть дані про продажі нових будинків в США в липні. Учасники ринку вважають, що в липні було продано 330 тис. будинків, так само як і минулого місяця.