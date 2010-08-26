Юрист: виплати заборгованості з ПДВ «живими грошима» уже не здійснюють

Після введення облігаційної схеми погашення заборгованості з податку на додану вартість випадків виплати "живими грошима" поки не було.

Про це в коментарі УНІАН повідомила партнер юридичної компанії "Ейдіком" Діана АНТОХІНА.

"Наскільки мені відомо, сьогодні випадків виплати "живими грошима" доки не було після введення облігаційної схеми. Також, поки немає інформації стосовно судової практики спроб добитися відшкодування податку від держави в гривні, а не в облігаціях" - сказала вона.

За її словами, для суб'єктів господарювання (юросіб) облігаційна схема не безнадійна, оскільки є можливість відчужувати (продавати) ОВДП між тими ж суб'єктами господарювання. "Такі операції можуть бути цікаві окремим фінустановам, за рахунок їх процентності", - зауважила Д.АНТОХІНА. У той же час, для держави, безумовно, механізм ПДВ-облігацій є досить вигідним, особливо в умовах дефіцитного бюджету, говорить юрист. Проте, для підприємств він не завжди прийнятний.

Крім того, за словами Д. АНТОХІНОЇ, на сьогодні також розглядають можливість погашення заборгованості з ПДВ шляхом векселів.

Як повідомляв УНІАН, 2 серпня Міністерство фінансів України здійснило перший випуск облігацій для оформлення відшкодування податку на додану вартість. До затверджений Мінфіном реєстр увійшло 705 платників податків, заборгованість перед якими була незначною. Загальна сума відшкодування ПДВ облігаціями складає 48 млн. 453 тис. грн. Номінальна вартість однієї облігації - 1000 грн. Виплата доходу і амортизації здійснюється 31 січня 2011 року, 1 серпня 2011 року, 30 січня 2012 року, 30 липня 2012 року, 28 січня 2013 року, 29 липня 2013 року, 27 січня 2014 року, 28 липня 2014 року, 26 січня 2015 року, 27 липня 2015 року. Дата повного погашення облігацій - 27 липня 2015 року.

Другий випуск ПДВ-облігацій для погашення заборгованості з відшкодування державою податку на додану вартість буде здійснений після 24 серпня.

Раніше повідомляли, що ПДВ-облігації будуть випущені для погашення накопиченої за 2009 рік і простроченої бюджетної заборгованості з відшкодування ПДВ. Термін обороту паперів - 5 років під 5,5% річних. Планують, що щорічно гаситимуть по 20% від номіналу ПДВ-облігацій.