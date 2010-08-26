Експерти: українські фондові майданчики знизились на тлі негативу зі США

Українські фондові майданчики впали в середу, 25 серпня, на тлі негативної статистики із США, яка збільшила сумніви з приводу відновлення світової економіки.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

Зокрема, відзначають аналітики, індекс Української біржі вчора знизився на 3,15% на високому обсязі торгів в 96 млн. грн. Найбільше просіли папери «Центренерго» (-4,38%) і «Укртелекому» (-4,37%). Знизилися і акції металургійних компаній. Алчевський меткомбінат втратив 4,13%, «Азовсталь» - 3,60%, Єнакіївський метзавод - 3,44%. Коксохімічні підприємства і банки також торгувалися в мінусі. Авдєєвський коксохім знизився на 1,87%, Ясинівський КХЗ - на 1,86%, «Райффайзен банк Аваль» - на 2,54%, «Укрсоцбанк» - на 3,16%. Впали і акції «Мотор Січі» (-2,09%), «Укрнафти» (1,92%), «Західенерго» (-3,06%).

За інформацією аналітиків, торги за українськими паперами на іноземних майданчиках в середу також закрилися в мінусі. Винятком став тільки Regal Petroleum, що додав 0,76%. Інші нафтогазові компанії трохи просіли: JKX - на 2,04%, Cadogan - на 1,49%. Знизилися також акції компаній харчової промисловості: «Астарта» - на 2%, «Кернел» - на 1,05%, МХП - на 1,29%. Ferrexpo продемонстрував найбільше падіння (-4,07%).

Аналітики також повідомляють, що на ринку єврооблігацій вчора пропозиція переважала над попитом. Суверенні папери знизилися на півпункту. «Нафтогаз» під час торгів втратив 1,25 пункту, але до кінця дня дещо відіграв падіння. Активність в корпоративному секторі була низькою. Торгувалися тільки облігації «Альфа банку Україна» і MХП, які закінчили день в мінусі.