Astrum: зниження попиту на короткі ОВДП пов'язане зі скороченням ліквідності банків

Зниження попиту на короткі облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) пов`язане зі скороченням ліквідності банківської системи, яке спостерігається впродовж серпня.

Таку думку в коментарі агентству УНІАН висловив старший аналітик компанії Astrum Investment Management Сергій ФУРСА.

Він підкреслив, що на даний момент залишки на кореспондентських рахунках українських банків в НБУ складають 22,2 млрд. грн., що на 5 млрд. грн. менше, у порівнянні з датою попереднього аукціону і на 12 млрд. грн. менше пікових значень середини липня.

Як відзначив С.Фурса, «вчорашній аукціон по розміщенню ОВДП підтвердив більшість очікувань, продовживши тенденцію серпня. Несподіваним можна вважати тільки зростання прибутковості на короткому кінці кривої на 50 базисних пунктів – ставка відсікання за шестимісячними облігаціями була встановлена на рівні 9,5%, і уряд задовольняв тільки мінімальні заявки».

Аналітик вважає, що розміщення трьох інших серій стандартних ОВДП повністю відповідало очікуванням. Найбільший обсяг коштів (1,1 млрд. грн.) був залучений за допомогою продажу 12-місячних паперів. При цьому концентрація заявок була дуже високою. Средньозважений рівень прибутковості склав 10,99%, ставка відсікання була встановлена на рівні 11%. При цьому аукціони з розміщення довгих (три- і п`ятирічних) паперів не відбулися.

Нагадаємо, Міністерство фінансів України на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), що відбувся 25 серпня, запропонувало ринку паперу з терміном 6 і 12 місяців, 3 роки, 5 років, а також спеціальні ОВДП.

Обсяг проданих паперів склав 1,4 млрд. грн.