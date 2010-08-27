Активність торгів єврооблігаціями у четвер була помірною - Phoenix Capital

Активність торгів на українському ринку єврооблігацій у четвер, 26 серпня, була помірною.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

Як відзначають аналітики, суверенні випуски і облігації «Нафтогазу» вчора дещо зросли. У корпоративному секторі додали в ціні папери МХП і «ПриватБанку». Покупці цікавилися також муніципальними випусками і облігаціями «Альфа банку Україна» – ціни на ці папери не змінилися.

За інформацією аналітиків, на російському ринку єврооблігацій у четвер ціни в основному не змінилися. При цьому суверенні євробонди Білорусії розпродавалися, втративши в ціні більше за пункт.

Аналітики повідомляють, що українські акції, що торгуються на іноземних біржах, вчора закрилися різноспрямовано. Лідером дня стала «Астарта» (+3,54%), папери якої істотно виросли на позитивній фінансовій звітності. «Кернел» (+2,44%), Cadogan (+1,52%) і JKX Oil & Gas (+0,97%) також мали попит. Акції Regal (-3,03%) і Ferrexpo (-0,07%) розпродавалися.