Другий випуск ПДВ-облігацій здійснився

Міністерство фінансів України 27 серпня 2010 року здійснило другий випуск облігацій для оформлення відшкодування податку на додану вартість відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 368 «Про випуск облігацій внутрішньої державної позики для відшкодування сум податку на додану вартість».

Про це повідомляється на сайті Мінфіну.

Згідно з повідомленням, випуск облігацій було здійснено згідно з Реєстром інвентаризації платників податків, наданим Державною податковою адміністрацією України й затвердженим Міністерством фінансів України.

За інформацією міністерства, до затвердженого реєстру увійшло 217 платників ПДВ. Загальна сума відшкодування ПДВ облігаціями становить 2 млрд. 047,815 млн. грн.

У Мінфіні повідомили, що випуск облігацій здійснено за такими параметрами: номінальна вартість однієї облігації – 1 000 грн. Виплата доходу й амортизації здійснюється 25 лютого 2011 року, 26 серпня 2011 року, 24 лютого 2012 року, 24 серпня 2012 року, 22 лютого 2013 року, 23 серпня 2013 року, 21 лютого 2014 року, 22 серпня 2014 року, 20 лютого 2015 року, 21 серпня 2015 року.

Дата повного погашення облігацій – 21 серпня 2015 року.

Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів зазначеного випуску облігацій – UA4000082531.

У повідомленні зазначається, що найближчим часом Міністерство фінансів здійснить випуск решти облігацій для оформлення відшкодування податку на додану вартість.

Як повідомляв УНІАН, перший випуск ПДВ-облігацій було здійснено 2 серпня 2010 року на суму 48 млн. 453 тис. грн.

Довідка УНІАН. ПДВ-облігації випускаються для погашення накопиченої за 2009 рік і простроченої бюджетної заборгованості із відшкодування ПДВ. Платники податку надали 2 569 заяв на оформлення відшкодування ПДВ шляхом видачі облігацій на загальну суму 17,792 млрд. грн., що становить 91% від загальної суми податку, який підпадає під оформлення відшкодування.

Термін обігу паперів – 5 років під 5,5% річних. Планується, що щорічно гаситиметься по 20% від номіналу ПДВ-облігацій.