Янукович обіцяє тримати під особистим контролем процес приватизації шахт

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ наголошує, що триматиме під особистим контролем процес приватизації шахт з метою захисту інтересів трудових колективів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив у своєму виступі на Всеукраїнських урочистих зборах з нагоди 75-річчя Стаханівського руху та дня шахтаря, які відбулися сьогодні в м. Стаханов Луганської області.

«Майбутня приватизація державних вугільних підприємств буде виключно під контролем трудових колективів, впорядкованою і системною. Жодного хаосу не буде», - сказав глава держави.

Як він також наголосив: «я буду ці питання тримати на контролі і постійно відслідковувати».

«При проведенні приватизаційних реформ на перше місце будуть поставлені інвестиційні і соціальні зобов’язання, які бере на себе інвестор», - зазначив глава держави.

За його словами, на сьогодні в програмі приватизації державних шахт опрацьовано 63 перспективних інвестиційних проектів, в рамках яких упродовж 5 років у розвиток вугільної промисловості повинно бути проінвестовано близько 50 млрд. грн.