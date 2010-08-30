«Сократ»: котирування українських кредитно-дефолтних свопів виросли на 6,2%

Котирування кредитно-дефолтних свопів (КДС) на український суверенний борг минулого тижня виросли на 6,2%.

Про це йдеться в аналітичному звіті, підготовленому провідним аналітиком інвестиційної групи «Сократ» Станіславом ГАРКАВИХ.

У зв`язку з цим експерт відзначає, що минулого тижні спостерігалося зростання вартості КДС в усіх країнах, які розвиваються. Так, котирування КДС Казахстану і Венесуели виросли на 5,3% і 5,9% відповідно. Максимальне зростання було зафіксоване по Аргентині (+13,8%) і Росії (+10,1%).

У сегменті державних єврооблігацій спостерігалося зростання доходностей на всій довжині суверенної кривої, проте короткий випуск «Україна-2011» показав найбільше зростання – на 0,5 п.п. Зараз короткі випуски торгуються з прибутковістю до погашення на рівні 5,4%, а довгий випуск «Україна-2017» – з прибутковістю 7%.

Квазісуверенні єврооблігації в основному падали в ціні. Проте столичні випуски з погашенням в 2011 і 2016 роках показали падіння доходностей на 0,6 п.п.: короткий випуск «Київ-2011» досяг прибутковості 9,2%, а довший «Київ-2015» – 10,2%. Також цікаво виглядав «Укрексімбанк-2016», прибутковість по якому виросла на 0,3 п.п. – до 9,3%.

Прибутковості за банківськими євробондами рухалися у бік підвищення. Випуск «Укрсиббанку-2011» піднявся до 7% з 6,8% тижнем раніше, в той же час «ПриватБанк-2016» продовжив зростання на 0,2 п.п., показаний минулого тижня, і на кінець тижня торгувався на рівні 9,5%. Решта емісій залишилася практично без змін.

Як відзначає аналітик, в корпоративному сегменті цікавим виглядав випуск «Азовсталі-2011», прибутковість по якому впала на значні 0,2 п.п. – до 7,9%, що є найнижчим рівнем прибутковості для даної емісії за рік. Для порівняння: у серпні 2009 року даний випуск торгувався з прибутковістю до погашення 21,4%. Випуск «Київстару-2012» виріс на 0,2 п.п. – до 7,7%.