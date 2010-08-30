Експерт: світові фондові ринки показали впевнений ріст

Світові фондові ринки у п'ятницю, 27 серпня, показали упевнене зростання.

Про це сказав у коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Денис БЄЛОВ.

За його словами, "американський ринок у п'ятницю лихоманило від неоднозначної макроекономічної статистики". Незважаючи на істотний перегляд зростання ВВП США у другому кварталі 2010 року з 2,4% до 1,6%, інвестори украй позитивно сприйняли цю новину, оскільки консенсус-очікування були ще менші - 1,4%. Проте, незабаром після цього був опублікований індекс споживчих настроїв Університету Мічігану, який знизився з 69,6 пункту в липні до 68,9 пункту в серпні.

Як наслідок, зазначив Д. БЄЛОВ, підйом швидко змінився падінням, проте зростання американського ринку у п'ятницю все ж відбулося - його забезпечило позитивне сприйняття виступу голови ФРС Бена БЕРНАНКЕ. Глава ФРС ще раз запевнив учасників ринку, що готовий зробити усе, що в його силах, щоб підтримати економічне зростання.

За інформацією аналітика, індекс DJ Stoxx 600 у п'ятницю підвищився на 0,6%, зупинившись на позначці у 251 пункт. Індекс S&P 500 виріс на 1,7%, закрившись на рівні 1065 пунктів. Індекс DJIA збільшився на 1,65% до 10151 пункту.

Д. БЄЛОВ повідомив, що сьогодні о 15:30 за київським часом виходять дані про динаміку споживчих прибутків і витрат у США в липні. Їх зростання, згідно з прогнозами ринку, повинне скласти 0,3%. О 17:30 вийдуть дані від Федерального резервного банку Далласа про виробничу активність в окрузі. Згідно з очікуваннями учасників ринку, у серпні вона повинна знизитися на 16% порівняно з 21% минулого місяця.