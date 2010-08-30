Експерти: торги на українському фондовому ринку пройшли з високою волатильністю

Торги на українському фондовому ринку у п'ятницю, 27 серпня, проходили з високою волатильністю на тлі неоднозначних новин з міжнародних майданчиків.

Про це сказано в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

На думку аналітиків, найбільший вплив на ринки чинили заява глави Федерального резерву США Бена БЕРНАНКЕ про те, що темпи відновлення економіки в останні місяці дещо сповільнилися, проте, ФРС вживе усі необхідні заходи для підтримки економіки країни.

Як зазначають аналітики, на Українській біржі у п'ятницю Авдіївський КХЗ виріс на 2,51%, а "Укртелеком" знизився на 1,19%. У той же час, інші блакитні фішки змінилися в ціні не суттєво. Акції гірничо-металургійного сектора закрилися різнонаправлено. Азовталь виросла на 0,32%, метзавод Єнакіївський втратив 0,38%, Ясинівський КХЗ опустився на 0,49%. Схожа ситуація склалася і в банківському секторі, де "Райффайзен банк Аваль" знизився на 0,43%, а "Укрсоцбанк" додав 0,46%.

За інформацією аналітиків, більшість українських акцій, що торгуються на іноземних майданчиках, у п'ятницю наслідували позитивний тренд - лідером був Ferrexpo (+4,14%). "Астарта" піднялася на 3,27%, а інші акції компаній харчової промисловості знизилися в ціні ("Кернел" - на 1,98%, МХП - на 0,51%). Папери нафтогазових компаній виросли: Regal додав 1,56%, JKX Oil & Gas - 0,76%.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у п'ятницю, 27 серпня, знизився на 0,19% - до 806,62 пункту. Загальний об'єм торгів склав 91 млн. 123 тис. грн.

Індекс Української біржі впав на 0,11% - до 1994,14 пункту. Загальний об'єм торгів склав 100 млн. 451 тис. грн., з них на терміновому ринку– 17 млн. 974 тис. грн.