Експерти: фондові ринки і надалі позбавлені домінуючої ідеї

Минулий тиждень продемонстрував, що фондові ринки як і раніше позбавлені домінуючої ідеї і не готові вибрати чіткий тренд розвитку.

Таку точку зору висловили в аналітичному огляді компанії Astrum Investment Management, переданому агентству УНІАН.

За словами аналітиків, торгівля на найбільших світових торговельних майданчиках минулого тижня проходила в умовах високої волатильности. На зміну різкому падінню перших днів тижня прийшла корекція вгору на торгах у п’ятницю. Таким чином, за підсумками останнього тижня падіння S&P 500 склало лише 0,7%, тоді як DJIA знизився на 0,6%. Основними драйверами зростання у кінці тижня стали дані про ринок праці, ВВП США, а також виступ глави ФРС США Бена БЕРНАНКЕ.

Як зазначають аналітики, на 21 серпня кількість первинних заявок на допомогу з безробіття в США склала 473 тис., що на 31 тис. менше, ніж на попередньому тижні. До того ж, це нижче за показник у 490 тис., якого очікували учасники. Проте, ці дані можна назвати лише частково позитивними. Якщо подивитися на середньомісячну кількість первинних заявок з безробіття, то вона все ще досить велика - 486,8 тис.

Аналітики також нагадують що оцінка зростання ВВП США у другому кварталі 2010 року була переглянута з 2,4% до 1,6%, що все ж виявилося позитивним сигналом для ринку, який у своїх очікуваннях заклав ще сильніше коригування (до 1,4%). Б. БЕРНАНКЕ підтримав оптимізм учасників ринку. Основним посланням його виступу стало запевнення інвесторів у тому, що ФРС підтримуватиме економічне зростання.