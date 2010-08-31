Європейські фондові індекси різко знизилися у вівторок

Європейські фондові індекси різко знизилися на уранішніх торгах у вівторок і, ймовірно, завершать місяць спадом, відзначає Reuters.

Значне зниження цін на нафту, викликане прогнозами про підвищення запасів в США, і неспокій з приводу слабкого попиту ударили по акціях нафтових компаній. Індекс нафти і газу STOXX Europe 600 впав на 1,34%.

Котирування Royal Dutch Shell, BG Group і Tullow Oil знизилися на 1,32-1,84%.

До 10:30 по київському часу панєвропейський індекс «блакитних фішок» FTSEurofirst 300 опустився на 1,09% – до 1014,32 пункту. З початку місяця індекс втратив 2,9%.

«Якщо подивитися на весь цей шум, всю волатильність і всю нервозність, стає ясно, що у ринку зараз один великий страх – повторна рецесія. Це не кращий сценарій, але така загроза є», – сказав Філіп ДЖІСЕЛС з BNP Paribas Fortis Global Markets.

Британський індекс FTSE 100 знизився на 1,18%, французький CAC 40 – на 1,19%, німецький DAX – на 1,06%.