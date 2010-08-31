Індекс Nikkei знизився на 3,55%

За підсумками торгів 31 серпня індекс Nikkei впав на 325,2 пункту (-3,55%) – до 8824,06 пункту, повідомляє РБК.

Як відзначає агентство, настрій японських інвесторів був зіпсований новинами з-за океану, а саме зі США, де вийшли дані про обсяг споживчих доходів і витрат в липні 2010 року. Перший з показників виріс на 0,2%, другий – на 0,4%, тоді як аналітики прогнозували збільшення обох показників на 0,3%. З цієї статистики інвестори зробили висновок, що податковий тягар американських громадян надмірно великий і здоров`я економіки США, найбільшої в світі, не надто міцне, що може позначитися на темпах відновлення світової економіки після фінансової кризи.

За підсумками торгів 30 серпня індекс Dow Jones знизився на 140,92 пункту (-1,39%) – до 10009,73 пункту, S&P 500 впав на 15,67 пункту (-1,47%) – до 1048,92 пункту, NASDAQ опустився на 33,66 пункту (-1,56%) – до 2119,97 пункту.