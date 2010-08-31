Експерти: українські фондові майданчики вчора закрилися різноспрямовано

Українські фондові майданчики у понеділок, 30 серпня, закрилися різноспрямовано.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

Як відзначають аналітики, індекс Української біржі вчора відкрився упевненим зростанням, проте за підсумками дня піднявся всього на 0,07%. Загальний обсяг торгів був помірним. Істотне зростання Авдєєвського КХЗ (+4,02%) контрастувало зі слабкими результатами Ясинівського КХЗ (-4,18%). Акції металургів дещо просіли. Aлчевський меткомбінат втратив 0,35%, Азовсталь - 0,74%, Єнакієвський метзавод - 1,10%. «Центренерго» (-0,67%) і «Укртелеком» (-0,38%) потрапили під тиск, на відміну від «Мотор Січі» (+0,31%), «Укрнафти» (+1,36%) і «Укрсоцбанку» (+0,72%), які мали попит.

За словами аналітиків, Лондонська фондова біржа вчора не працювала унаслідок офіційного вихідного. Українські акції компаній харчової промисловості, що торгуються на Варшавській біржі, виросли. «Астарта» піднялася на 2,14%, «Кернел» додав 0,41%.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у понеділок, 30 серпня, знизився на 0,62% – до 801,61 пункту. Загальний обсяг торгів склав 153 млн. 231 тис. грн.

Індекс Української біржі підвищився на 0,07% – до 1995,47 пункту. Загальний обсяг торгів склав 80 млн. 286 тис. грн., з них на терміновому ринку – 7 млн. 484 тис. грн.