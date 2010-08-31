Експерт: перспективи фондових ринків на осінь невизначені

Перспективи фондових ринків на осінь абсолютно невизначені.

Таку точку зору висловив в інтерв'ю кореспондентові УНІАН начальник аналітичного відділу компанії "Проспект Інвестментс" Олена ЄВДОЧЕНКО.

Крім того, додала вона, "вересень історично є не найкращим місяцем у частині прибутковості, відповідно, інвестори зберігатимуть обережність".

Як зазначила аналітик, після масштабної травневої корекції (падіння індексу UX досягало більше 40%) український ринок акцій вже у червні відновив левову частку понесених втрат. При цьому протягом усього літнього періоду індекс UX рухався у рамках коридору 1870-2120 пунктів, а чіткі сигнали для виходу за його межі поки відсутні.

На думку О. ЄВДОЧЕНКО, інвестори продовжують відчувати побоювання щодо перспектив світового економічного зростання. Статистичні дані зі США переважно свідчать про уповільнення темпів зростання американської економіки, відповідно, інвестори чекають конкретніших кроків з боку уряду, а саме у реалізації додаткових стимулюючих заходів. "Але, найімовірніше, ФРС почне діяти, коли з'являться сигнали, що економічна активність в США не просто різко впала, а може з більшою вірогідністю продовжити падіння. Власне, усі зараз в очікуванні цієї розв'язки", - вважає аналітик.

О. ЄВДОЧЕНКО підкреслила, що зростання, яке спостерігалося на ринках в останні дні, відбувалося на тлі публікації в США досить сприятливої макроекономічної статистики, передусім це дані про ВВП, який збільшився на 1,6% при прогнозі 1,4%. Підтримку також зробили заяви Банку Японії про те, що він продовжить кредитувати банки.