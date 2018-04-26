Фондові ринки падають, а інвестори вже нікуди не поспішають...

Фондові ринки за останній тиждень літа так і не визначилися з напрямком свого руху, відображаючи невпевненість інвесторів в завтрашньому дні світової економіки. Переважна більшість негативу в цей період виходили від Америки: економіка США, за деякими винятками, продовжувала демонструвати гнітючі результати. Причому «деякі винятки» лише підтвердили загальну тенденцію, оскільки на тлі маси негативу інвестори чіплялися за щонайменшу позитивну новину, як за соломинку.

Так, світові фондові ринки 23 і 24 серпня (українські майданчики в ці дні не працювали у зв`язку зі святкуванням Дня Незалежності) показали низхідну динаміку. За інформацією аналітика компанії Astrum Investment Management Дениса Бєлова, за два дні індекс S&P 500 впав на 1,85%, закрившись на позначці 1052 пункти. Індекс DJIA, у свою чергу, втратив 1,7%, зупинившись на 10040 пунктах. Європейський індекс DJ Stoxx 600 втратив 1,1%, закрившись на 249 пунктах. При цьому переважна частина падіння світових ринків припала на вівторок, 24 серпня, після виходу даних про продажі будинків на вторинному ринку США. У липні було продано лише 3,83 млн. будинків, що означає падіння на 27,2% у порівнянні з попереднім місяцем. Консенсус-прогноз ринку припускав скромніше падіння - на 13,4%.

У перший післясвятковий день українські фондові майданчики охоче підтримали негативні настрої, що панують на світових біржах, і показали дуже значне падіння. Індекс Української біржі за підсумками торгів в середу, 25 серпня, знизився на 3,15% – до 1977,00 пункту. Індекс ПФТС знизився на 1,95% – до 802,37 пункту.

При цьому світові фондові ринки в середу показали змішану динаміку. За словами Д.Бєлова, чергова порція негативних даних зі США вчинила неоднозначний вплив на ринок. Продажі будинків на первинному ринку в липні склали 276 тис., що нижче консенсус-прогнозу на 330 тис. При цьому замовлення на товари тривалого користування зросли на 0,3%, хоча учасники ринку чекали зростання на 3%. Проте ринок знайшов в цьому позитивний месседж: замовлення на товари тривалого користування виросли вперше за три місяці. Крім того, учасники ринку сприйняли негативну статистику з продажу будинків як знак того, що ринок досяг дна і можна обережно починати купувати, оскільки кількість проданих в липні будинків була найменшою з 1963 року. На цьому фоні попит мали акції будівельних компаній, які показали зростання котирувань на 2-5%.

У четвер, 26 серпня, український ринок цінних паперів виріс. Індекс ПФТС піднявся на 0,72% – до 808,16 пункту. Індекс Української біржі підвищився на 0,97% – до 1996,24 пункту. Як відзначили аналітики інвестиційної компанії Phoenix Capital, українські фондові індекси цього дня повернулися на позитивну територію, а їх зростання підштовхнуло поліпшення ситуації на світових майданчиках. Всі блакитні фішки за підсумками торгів додали в ціні.

На світових же ринках у четвер, не зважаючи на вихід позитивної статистики, знову панувала невизначеність, і вони продемонстрували змішану динаміку. За словами Д.Бєлова, європейський індекс DJ Stoxx 600 виріс на 0,85%, практично досягнувши відмітки в 250 пунктів. Американські індекси в перші дві години торгів торгувалися із зростанням, проте закрилися істотним падінням. Індекс S&P 500 втратив 0,8%, закрившись на позначці 1047 пунктів. Індекс DJIA впав на 0,7% - до 9986 пунктів, зупинившись нижче за психологічний рівень в 10000 пунктів.

Як вважає Д.Бєлов, тимчасовий позитив ринку у четвер забезпечила статистика по ринку праці. Станом на 21 серпня, кількість первинних заявок на допомогу з безробіття склала 473 тис., що на 31 тис. менше, ніж на попередньому тижні. Крім того, це нижче за показник в 490 тис., ринку, що очікувався учасниками. Проте ці дані можна назвати лише частково позитивними. Якщо подивитися на середньомісячну кількість первинних заявок з безробіття, то вона все ще досить значна - 486,8 тис.

Д.Бєлов також відзначив, що Федеральний резервний банк Канзасу у четвер опублікував дані про активність у виробничому секторі: у серпні жодна з компаній не збільшила виробництво, тоді як в липні таких налічувалося 14. На цьому фоні побоювання учасників ринку про уповільнення американської економіки перемогли, і ринки закрилися в мінусі. Багато учасників торгів вирішили зафіксувати прибуток напередодні публікації переглянутих даних про зростання ВВП США в другому кварталі 2010 року.

П`ятниця, 27 серпня, стала особливим днем для ринків акцій у всьому світі. Начальник аналітичного відділу компанії «Проспект Інвестментс» Олена Євдоченко підкреслила, що український ринок акцій цього дня відкрився зниженням індексу UX під тиском зовнішнього негативу, оскільки стурбованість інвесторів станом американської економіки наростала в очікуванні публікації даних по ВВП США. Важливим показником для ринків у п`ятницю також була оцінка індексу споживчих настроїв за серпень, що розраховується Мічіганським університетом. Крім цього, інвестори чекали вечірній виступ глави ФРС США Бена Бернанке.

Як пояснила О.Евдоченко, «інтрига полягала в тому, що після виходу негативних даних з ринку житла США напередодні, інвестори чекали почути з вуст глави ФРС США рішення щодо ухвалення нових заходів кількісного пом`якшення, направлених на підтримку американської економіки».

За словами аналітиків інвестиційної компанії Phoenix Capital, торги на українському фондовому ринку 27 серпня проходили з високою волатильністью на тлі неоднозначних новин з міжнародних майданчиків. При цьому найбільший вплив на світові ринки мала заява глави Федерального резерву США Бена Бернанке про те, що темпи відновлення економіки в останні місяці дещо сповільнилися, проте ФРС вживатиме всі необхідні заходи для підтримки економіки країни.

Індекс ПФТС за підсумками торгів у п`ятницю знизився на 0,19% – до 806,62 пункту. Індекс Української біржі впав на 0,11% – до 1994,14 пункту.

У свою чергу, Д.Бєлов повідомив, що світові ринки 27 серпня показали упевнене зростання. За його словами, американський ринок у п`ятницю лихоманило від неоднозначної макроекономічної статистики. Не зважаючи на істотний перегляд зростання ВВП США в другому кварталі 2010 року з 2,4% до 1,6%, інвестори украй позитивно сприйняли дану новину, оскільки консенсус-очікування були ще менші - 1,4%. Проте незабаром після цього був опублікований індекс споживчих настроїв Університету Мічігану, який знизився з 69,6 пункту в липні до 68,9 пункту в серпні. Як наслідок, підйом швидко змінився падінням, проте зростання американського ринку у п`ятницю все ж таки відбулося – його забезпечило позитивне сприйняття виступу Бена Бернанке.

Позитиву, який з’явився в кінці попереднього тижня, вистачило ненадовго, що в черговий раз підтвердило сумніви інвесторів в хороших перспективах світової економіки. Вже у понеділок, 30 серпня, фондові ринки знову продемонстрували значне падіння.

За інформацією Д.Бєлова, американський індекс S&P 500 цього дня втратив 1,5%, закрившись на позначці 1049 пунктів. У свою чергу, індекс DJIA знизився на 1,4% до 10010 пунктів. Азіатські ринки обрушилися на тлі падіння американського ринку і побоювань того, що дії центрального банку Японії не будуть достатньо ефективними для підтримки економічного зростання і запобігання подальшому зростанню ієни, яке шкодить експортному сектору економіки. Індекс Nikkei 225 впав на 3,6%, індекс Hang Seng - на 1,5%. При цьому європейський індекс DJ Stoxx 600 залишився практично незмінним тільки тому, що переважна частина торгів в Європі пройшла до відкриття американського ринку.

Як відзначив Д.Бєлов, макроекономічні дані про динаміку доходів і витрат домогосподарств США негативно вплинули на учасників ринку. Не зважаючи на їх неоднозначність, ринки звернули особливу увагу на той факт, що реальні доходи американців після оподаткування знизилися в липні на 0,1% (в порівнянні з 0,1% зростання в червні). Це стало першим падінням доходів з січня 2010 року. При цьому важливо, що обсяг торгів на американському ринку у понеділок був найменшим з початку року – крупні гравці зайняли вичікувальну позицію.

Український фондовий ринок опинився в розгубленості перед новим напливом негативної інформації ззовні. У результаті вітчизняні майданчики у понеділок, 30 серпня, показали змішану динаміку. Індекс ПФТС за підсумками торгів знизився на 0,62% – до 801,61 пункту. Індекс Української біржі підвищився на 0,07% – до 1995,47 пункту.

У вівторок, 31 серпня, невизначеність на фондових ринках у всьому світі посилилася. Як повідомив директор департаменту аналітики компанії Astrum Investment Management Олексій Блінов, український ринок акцій у вівторок відкрився сильним падінням під впливом стрімкого зниження американських і азіатських індексів напередодні. Те ж саме відбувалося і з європейськими і російськими ринками. Проте протягом останньої години торгів біржі отримали «долю адреналіну» у формі позитивної статистики щодо цін на житло і споживчих настроїв у США. Індекс цін на житло Case-Shiller, що демонструє динаміку цін на нерухомість в 20 найбільших містах США, зафіксував зростання на 1% за підсумками червня 2010 року. При цьому індекс споживчих настроїв від Conference Board також перевершив очікування, зафіксувавши значення в 53,5 пункту в серпні. Ці випуски звітності дали ринкам можливість відіграти втрати.

О.Блінов відзначив, що 31 серпня, до кінця торгової сесії в Україні, і російський ММВБ, і європейські DJ Stoxx 600 характеризувалися зниженням лише на 0,1%. При цьому індекс S&P 500 за першу годину торгів виріс на 0,25%. Проте український ринок за підсумками дня так і не зміг вийти в зростання.

Індекс ПФТС за підсумками торгів в останній день літа знизився на 1,10% – до 792,82 пункту. Індекс Української біржі впав на 0,80% – до 1979,53 пункту.

Зі всього вищесказаного напрошується невтішний висновок: світова економіка відновлюється набагато повільніше, ніж хотілося би. Причому темпи її відновлення настільки неквапливі, що якщо прийде друга хвиля глобальної кризи, то сюрпризом вона вже не стане.

Володимир Оранський (УНІАН)