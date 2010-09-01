Експерти: український фондовий ринок потрапив під вплив негативних настроїв з Європи

Український фондовий ринок у вівторок, 31 серпня, потрапив під вплив негативних настроїв, що переважали на європейських майданчиках.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

За їх словами, торги на Українській біржі у вівторок відкрилися різким падінням котирувань, проте після упевненого відкриття американських ринків ціни пішли вгору. Але за підсумками дня індекс біржі втратив 0,80%.

Аналітики підкреслюють що усі блакитні фішки у вівторок наслідували низхідний тренд - темп задавали металурги. Алчевський меткомбінат втратив 1,99%, "Азовсталь" - 1,06%, метзавод Єнакіївський - 0,7%. "Райффайзен банк Аваль" також виявився серед гірших, втративши 1,89%. Генкомпанії торгувалися в червоній зоні. "Центренерго" впало на 1,13%, "Західенерго" - на 0,95%. Авдіївський КХЗ (- 0,13%), "Мотор Січ" (- 0,54%), "Укрнафта" (- 0,39%) і "Укртелеком" (- 0,16%) трохи просіли.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у вівторок, 31 серпня, знизився на 1,10% - до 792,82 пункту. Загальний об'єм торгів склав 132 млн. 367 тис. грн.

Індекс Української біржі впав на 0,80% - до 1979,53 пункту. Загальний об'єм торгів склав 89 млн. грн., з них на терміновому ринку - 18 млн. 159 тис. грн.