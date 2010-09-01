ФДМ погрожує покупцям "Луганськтепловозу" позовом до суду

Фонд державного майна України запропонував управляючій компанії «Брянський машзавод» добровільно розірвати договір купівлі-продажу 76% акцій ВАТ «Луганськтепловоз».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам голова ФДМУ Олександр РЯБЧЕНКО.

За його словами, Фонд вчора надіслав лист покупцеві «Луганськтепловозу», в якому запропонував з обопільної згоди сторін розірвати раніше укладений договір.

Водночас О.РЯБЧЕНКО відзначив, що Брянський машзавод має можливість впродовж 20 днів внести необхідну суму за «Луганськтепловоз» і сплатити штрафні санкції за прострочення платежу.

За інформацією голови ФДМУ, загальна сума платежів у такому разі становитиме 494 млн. грн. – 410 млн. грн. за сам пакет, 82 млн. грн. (або 20% від суми придбання) штрафних санкцій, а також 2 млн. грн. пені.

За словами О.РЯБЧЕНКА, у разі, якщо впродовж 20 днів, починаючи з 30 серпня, Брянський машзавод не заплатить необхідну суму, Фонд держмайна звернеться до суду з позовом про розірвання договору купівлі-продажу «Луганськтепловозу». При цьому гарантійний внесок російської компанії за участь в конкурсі у розмірі 40 млн. грн. залишиться в державному бюджеті.

"Хоча інвестор як власник заводу і дуже гарний, проте гроші треба платити вчасно", - зазначив голова ФДМУ.

Він повідомив, що у разі повернення пакета «Луганськтепловозу» в держвласність надалі він буде виставлений на повторний продаж, при цьому його початкова ціна буде вище, ніж минулого разу.

Довідка УНІАН. Фонд держмайна України 19 липня 2006 року перший раз оголосив конкурс з продажу 76% акцій ВАТ "Холдингова компанія "Луганськтепловоз". 23 березня 2007 року Фонд визнав “Управляючу компанію «Брянський машинобудівний завод» (що входить в російський "Трансмашхолдинг") переможцем конкурсу: пакет було продано за 292,505 млн. грн.

У жовтні 2009 року реєстратор цінних паперів «Центр-Реєстратор» списав 76% акцій ВАТ "Луганськтепловоз" з рахунку УК «Брянський машинобудівний завод» і зарахував їх на рахунок Фонду держмайна. Акції були зараховані на рахунок ФДМУ на підставі рішення Луганського господарського суду від 12 жовтня 2009 р.

31 березня 2010 року Фонд державного майна України повторно оголосив про проведення приватизаційного конкурсу з продажу держпакета «Луганськтепловозу». 15 червня 2010 року ”Брянський машзавод`” знову придбав 76% акцій «Луганськтепловозу» за 410 млн. грн.

Кабінет міністрів України своїм розпорядження №1501 від 21 липня цього року доручив ФДМУ укласти мирову угоду з покупцем «Луганськтепловозу» - «Брянським машзаводом».

Вищий господарський суд України 28 липня скасував рішення Господарського суду м. Києва, яким він зобов`язав ФДМУ відшкодувати власникові «Луганськтепловозу» - управляючій компанії "Брянський машзавод” - внесені кошти за придбаний в 2007 р. і після повернутий у держвласність пакет акцій підприємства в доларах США за курсом на момент купівлі.