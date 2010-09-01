Експерт: уряд завершив процес випуску ПДВ-облігацій

Уряд України з випуском четвертого транша завершив процес випуску ПДВ-облігацій.

Про це сказав у коментарі агентству УНІАН старший аналітик Astrum Investment Management Сергій ФУРСА.

Він зазначив, що загальний об'єм емісії склав 16,4 млрд. грн. Папери повинні з'явитися на ринку на початку наступного тижня. Аналітик рекомендує купувати облігації другого, третього і четвертого траншів з прибутковістю 15-17%, які на цей момент можуть стати найбільш ліквідними інструментами на внутрішньому ринку України.

На думку С. ФУРСИ, ПДВ-облігації виглядають привабливіше по відношенню як до ОВДП, так і до суверенних єврооблігацій. На цей момент прибутковість єврооблігацій з терміном обороту 2-3 року складає близько 5%. Вартість річної страховки українського гривневого ризику складає близько 7%. Таким чином, ПДВ-ОВДП на первинному етапі пропонуватимуть премію близько 400 пунктів до суверенної кривої єврооблігацій і близько 200-250 пунктів до кривої прибутковості ОВДП, прогнозує аналітик.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів України 31 серпня здійснило випуск четвертого траншу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) для погашення заборгованості з податку на додану вартість на суму 6 млрд. 41 млн. 548 тис. грн.

Випуск облігацій здійснений за такими параметрами: номінальна вартість однієї облігації - 1 000 грн. Виплата доходу і амортизації здійснюється 1 березня 2011 року, 30 серпня 2011 року, 28 лютого 2012 року, 28 серпня 2012 року, 26 лютого 2013 року, 27 серпня 2013 року, 25 лютого 2014 року, 26 серпня 2014 року, 24 лютого 2015 року, 25 серпня 2015 року. Дата повного погашення облігацій - 25 серпня 2015 року.

Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів цього випуску облігацій - UА4000083059.

Довідка УНІАН. ПДВ-облігації випускають для погашення накопиченої за 2009 рік і простроченої бюджетної заборгованості з відшкодування ПДВ. Платники податку надали 2 569 заяв на оформлення відшкодування ПДВ шляхом видачі облігацій на загальну суму 17,792 млрд. грн., що складає 91% від загальної суми податку, який підпадає під оформлення відшкодування.

Термін обороту паперів - 5 років під 5,5% річних. Планують, що щорічно гаситиметься по 20% від номіналу ПДВ-облігацій.