Експерти: українські акції виросли завдяки росту виробництва у США та Китаї

Українські фондові індекси в середу, 2 вересня, закрилися "в плюсі", причиною цьому стали дані про зростання промислового виробництва в США і Китаї.

Про це сказано в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

За інформацією аналітиків, індекс Української біржі в середу відкрився падінням котирувань на тлі гірших, ніж очікувалося, показників роздрібних продажів у Німеччині, але ближче до закриття сесії з відкриттям американських торговельних майданчиків ціни пішли вгору. Об'єм торгів на біржі був помірним. Особливо виросли акції "Західенерго", ціна на які злетіла на 14,97% на новинах про те, що Фонд держмайна збирається прискорити процес приватизації енергогенеруючих компаній.

Аналітики також зазначають, що "Центренерго" у середу додало 1,68%. Через новини про збільшення обсягів виробництва акції сталеливарних компаній закрилися в "зеленій зоні". Алчевский меткомбінат додав 1,55%, "Азовсталь" - 1,86%, метзавод Єнакіївський - 1,10%. Коксохімічні підприємства і банки продемонстрували незначне зростання. Авдіївський і Ясинівський КХЗ піднялися на 0,42% і 0,03% відповідно. "Райффайзен банк Аваль" підвищився на 0,32%, "Укрсоцбанк" - на 0,86%. "Мотор Січ" (+0,35) і "Укрнафта" (+0,58%) також закрилися в плюсі. "Укртелеком" (- 0,18%) став єдиною блакитною фішкою, що закінчила день в червоній зоні.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у середу, 1 вересня, підвищився на 0,18% - до 794,27 пункту. Загальний об'єм торгів склав 660 млн. 277 тис. грн., при цьому близько 640 млн. грн. припало на державні боргові папери.

Індекс Української біржі виріс на 0,79% - до 1995,19 пункту. Загальний об'єм торгів склав 102 млн. 190 тис. грн., з них на терміновому ринку - 21 млн. 908 тис. грн.