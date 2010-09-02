Експерти: активність торгів єврооблігаціями у середу була високою

Активність торгів на українському ринку єврооблігацій у середу, 1 вересня, була високою.

Про це повідомляють в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

Як зазначають аналітики, багато угод в середу полягало щодо довгих суверенних випусків, проте ціни в цілому не змінилися. Хороший попит мали облігації "Нафтогазу", які до закриття виросли на 0,375 пункту. У корпоративному секторі інвестори цікавилися бондами "Альфа банку Україна" і "Азовсталі" - обидва папери виросли. Багато угод пройшло також по облігаціях МХП і ДТЕК, які трохи додали в ціні.

За інформацією аналітиків, серед українських акцій, що торгуються на іноземних майданчиках, котирування акції нафтогазових компаній в середу виросли. Лідером тут став JKX Oil & Gas, що піднявся на 3,75%. Regal виріс на 0,8%, Cadogan - на 1,54%. У свою чергу, Ferrexpo додав 0,84%. Що ж до підприємств харчової промисловості, то "Кернел" виріс на 0,49%, тоді як акції "Астарти" і МХП впали на 1,38% і 0,43% відповідно.