Експерт: динаміка цін на українському ринку акцій визначатиметься зовнішніми чинниками

Подальша динаміка цін на українському ринку акцій визначатиметься зовнішніми чинниками.

Про це повідомила в інтерв`ю кореспондентові УНІАН начальник аналітичного відділу компанії «Проспект Інвестментс» Олена ЄВДОЧЕНКО.

За її словами, торги на вітчизняному ринку акцій протягом перших осінніх днів проходили досить спокійно, індекс UX фактично не змінився по відношенню до рівня закриття 31 серпня. З урахуванням сьогоднішнього значення станом на 11.00 індекс UX піднявся всього на 0,22% до 1994,13 пункту.

Аналітик відзначила, що «макроекономічна статистика зі США і Європи, яка вийшла напередодні, виявилася переважно нейтральною і не вплинула глобально на настрої інвесторів». У цілому ринки живуть очікуваннями сьогоднішньої статистики по ринку праці США за серпень (прогноз мінус 100 тис.) і значення індексу ділової активності (ISM) в невиробничій сфері за серпень (очікування ринку 53 на тлі 54,3 пункту в липні).

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у четвер, 2 вересня, виріс на 0,93% – до 801,63 пункту. Загальний обсяг торгів склав 329 млн. 192 тис. грн.

Індекс Української біржі знизився на 0,05% – до 1994,13 пункту. Загальний обсяг торгів склав 94 млн. 643 тис. грн., з них на терміновому ринку – 20 млн. 167 тис. грн.