Експерт: фондові ринки чекають публікації даних з безробіття у США

Фондові ринки протягом вчорашнього дня торгувалися в бічному тренді в очікуванні остаточних даних з безробіття у США, які будуть опубліковані сьогодні.

Про це сказав в коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Денис БЄЛОВ.

За його словами, у четвер, 2 вересня, зі США надійшли суперечливі дані. Первинні заявки на допомогу з безробіття станом на 28 серпня склали 472 тис., що менше за очікувані 475 тис. Проте показник за попередній тиждень при цьому був переглянутий у бік підвищення з 473 тис. до 478 тис. Промислові замовлення зросли на 0,1%, що виявилося дещо нижчим за очікування.

Д.БЄЛОВ відзначив, що учасники торгів на Українській біржі були обережними напередодні публікації американських даних і вирішили зафіксувати прибуток. У кінці торгового дня, після випуску даних у США, ринок пішов вгору, але дуже обережно. До кінця вчорашнього торгового дня у Києві європейський індекс DJ Stoxx 600 зріс на 0,1%. Індекс S&P 500 показав зростання на 0,4%, а DJIA додав менше 0,1%. На Українській біржі «Укрсоцбанк» став лідером зростання, збільшивши вартість акцій на 1,5%. При цьому котирування «Західенерго» сильно впали (-12,1%).

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у четвер, 2 вересня, виріс на 0,93% – до 801,63 пункту. Загальний обсяг торгів склав 329 млн. 192 тис. грн.

Індекс Української біржі знизився на 0,05% – до 1994,13 пункту. Загальний обсяг торгів склав 94 млн. 643 тис. грн., з них на терміновому ринку – 20 млн. 167 тис. грн.