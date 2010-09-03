Експерти: український фондовий ринок у четвер торгувався у бічному тренді

Український фондовий ринок у четвер, 2 вересня, торгувався в бічному тренді.

Про це сказано в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

Аналітики зазначають, що індекс Української біржі коливався протягом вчорашнього дня і закрився в незначному мінусі. Об'єм торгів був помірним. Після рекордного зростання днем раніше акції "Західенерго" впали на 12,14%. "Укрсоцбанк" торгувався краще за ринок, за підсумками дня додавши 1,49%. "Центренерго" (+0,53%) також істотно підріс.

За інформацією аналітиків, акції металургів у четвер додали в ціні. Алчевский меткомбінат піднявся на 0,06%, "Азовсталь" - на 0,11%, Єнакіївський метзавод - на 0,21%. При цьому папери виробників коксу знизилися. Авдіївський коксохім втратив 0,69%, Ясинівський КХЗ - 0,11%. "Мотор Січ" (- 0,34%), "Укрнафта" (- 0,13%) і "Укртелеком" (- 0,47%) також впали в ціні.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у четвер, 2 вересня, виріс на 0,93% - до 801,63 пункту. Загальний об'єм торгів склав 329 млн. 192 тис. грн.

Індекс Української біржі знизився на 0,05% - до 1994,13 пункту. Загальний об'єм торгів склав 94 млн. 643 тис. грн., з них на терміновому ринку - 20 млн. 167 тис. грн.