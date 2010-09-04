Astrum: позитивні новини з ринку праці США забезпечили зростання фондових бірж

Позитивні новини з ринку праці США забезпечили зростання фондових індексів у всьому світі у п`ятницю, 3 серпня.

Про це сказав у коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Денис БЄЛОВ.

Він зазначив, що в серпні кількість нових робочих місць за винятком сільськогосподарського сектора скоротилася на 54 тис., що виявилося нижче очікуваного скорочення на 105 тис. Крім того, дані за попередній місяць були переглянуті зі скорочення на 131 тис. до 54 тис. Кількість робочих місць у приватному секторі зросло на 67 тис., що перевищило очікуване значення в 40 тис. Переглянуті дані за липень свідчать про зростання на 107 тис., у порівнянні з раніше оголошеними 71 тис.

За інформацією аналітика, у п`ятницю, до кінця торговельного дня в Києві, європейський індекс DJ Stoxx 600 виріс на 1%, індекси S & P 500 і DJIA торгувалися підвищенням на 0,7%. Індекс Української біржі торгувався у вузькому діапазоні 1980-1995 пунктів протягом дня до оголошення макроекономічних даних у США. «Азовсталь» і «Житомиробленерго» стали лідерами зростання, підвищившись на 2,7% і 3,6% відповідно.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у п`ятницю, 3 вересня, виріс на 0,67% - до 806,98 пункту. Загальний обсяг торгів склав 75 млн. 893 тис. грн.

Індекс Української біржі піднявся на 0,85% - до 2011,03 пункту. Загальний обсяг торгів склав 117 млн. 890 тис. грн.