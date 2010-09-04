На Гонконгській біржі Януковичу подарували брокерську жилетку

На Гонконгській біржі Президенту України Віктору ЯНУКОВИЧУ подарували брокерську жилетку і статуетку бика.

Cьогодні в рамках офіційного візиту до Спеціального адміністративного район Сянган (Гонконг) Президент України В.ЯНУКОВИЧ відвідав Гонконгську фондову біржу.

Глава держави провів зустріч з віце-президентом цієї торговельно-фінансової установи Генрі ЛО, та ознайомився з досвідом організації її роботи.

У свою чергу керівництво Гонконгської фондової біржі презентувало Президенту України традиційну червону брокерську жилетку з персональним номером «1268» і скляну статуетку бика, який є символом біржової діяльності.

Як пояснив віце-президент біржі Генрі ЛО, зазначена комбінація цифр на презентованій В.ЯНУКОВИЧУ брокерській жилетці символізує багатство і процвітання.