ДТЕК збільшив свою частку в структурі АК «Київенерго» до 24,9%

ДТЕК збільшив свою частку в структурі акціонерного капіталу АК "Київенерго" до 24,9%.

Як повідомили УНІАН у прес-службі компанії, організатором угоди виступила інвестиційна компанія "Альтана Капітал". Суму угоди не розголошують.

Коментуючи цю подію, генеральний директор ДТЕК Максим ТИМЧЕНКО заявив: "ДТЕК зацікавлений у збільшенні частки в акціонерному капіталі АК "Київенерго" через купівлю акцій на відкритому ринку і участь в майбутній приватизації. Ми націлені на стратегічне партнерство і готові передати досвід модернізації генеруючих потужностей, вдосконалення бізнес-процесів, реструктуризації системи управління. Ми готові обговорювати можливість залучення інвестицій для ремонту зношених фондів і впровадження нових технологій, які потрібні столичному підприємству для якісного забезпечення киян теплом і світлом".

*** ДТЕК - перша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи "Систем Кепітал Менеджмент" (СКМ). Підприємства ДТЕК створюють виробничий ланцюжок з видобутку та збагачення вугілля, генерації і дистрибуції електроенергії.

Блок генерації представлений ТОВ "Східенерго" і асоційованою компанією ВАТ "Дніпроенерго", у якій ДТЕК володіє 47,5% акцій. За підсумками роботи в 2009 році частка цих компаній в тепловій генерації України склала: Східенерго - 25,3%, Дніпроенерго - 20,5%.

ТОВ "Сервис-Інвест" і ВАТ "ПЕС-Енергоуголь" у складі ДТЕК представляють блок передачі і продажу електроенергії, їх частка закупівлі в ДП "Енергоринок" у 2009 році склала 7,7%.

АК "Київенерго" - акціонерна енергозабезпечуюча компанія, яка забезпечує повний цикл енергопостачання міста Києва, з єдиним процесом виробництва, передачі, розподілу і збуту електричної і теплової енергії кінцевим споживачам. Генерація електричної енергії АК "Київенерго" здійснюється на двох теплоелектроцентралях - ТЕЦ- 5 і ТЕЦ- 6 загальною встановленою електричною потужністю 1,2 Гвт. Транспортування електроенергії забезпечується мережею повітряних і кабельних ліній загальною протяжністю 11,5 тис. км. Виробництво теплової енергії "Київенерго" виконується на ТЕЦ- 5, ТЕЦ- 6, а також на станціях теплопостачання і котельних. Загальна встановлена потужність теплових джерел - 8,6 тис. ГКал/рік. Транспортування теплової енергії забезпечується тепломережами загальною протяжністю 2,3 тис. км.

Контрольний пакет акцій АК "Київенерго" (50% +1 акція) належить державі в особі НАК "Енергетична компанія України".