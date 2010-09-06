«Сократ»: Минулого тижня котирування українських КДС знизилися

Протягом минулого тижня котирування українських кредитно-дефолтних свопів (КДС) знизили темп зростання, а до кінця тижня навіть показали зниження на 13,5 пунктів (на 2,4%), досягнувши 544 пунктів.

Про це йдеться в аналітичному звіті, підготовленому провідним аналітиком інвестиційної групи «Сократ» Станіславом ГАРКАВИХ.

Аналітик також відзначає, що зниження котирувань КДС торкнулося також найбільшої країни регіону – котирування російських КДС впали на 8,1%.

За інформацією С.ГАРКАВИХ, минулий тиждень почався достатньо спокійно для українських єврооблігацій, що було пов`язано з вихідним днем для банків Великобританії у понеділок. Проте до кінця тижня котирування українських євробондів виросли в середньому на 100 б.п. У результаті, прибутковість по всій ширині суверенної кривої впали на 20-40 б.п. До кінця тижня прибутковості по коротких випусках Україна-11, 12 і 13 знаходилися на рівні 5,3%-5,6%.

Квазісуверенні євробонди також мали підвищений попит у інвесторів. Прибутковості впали в середньому на 15 б.п. При цьому випуск Укрексімбанку-16 показав найбільше падіння прибутковості - 36 б.п. Примітно, що столичний випуск з погашенням в 2011 р. на цьому тижні залишився без змін після падіння прибутковості впродовж попередніх двох тижнів.

Банківські євробонди виросли в ціні в середньому на 30 б.п., проте папери Приватбанку-16 впали в ціні на 180 б.п. на тлі очікувань продовження звернення цих паперів до дати погашення в 2016 р., замість можливого дострокового погашення паперу емітентом.

У корпоративному сегменті випуск Азовсталі-11 продовжив привертати увагу. Прибутковість паперів цього емітента з хорошими показниками кредитоспроможності продовжила бити рекорди, на цьому тижні опустившись нижче 7% на тлі дати погашення, що наближається (28 лютого 2011 р.). У іншому торги проходили в помірному темпі, що спричинило незначні коливання цін і доходностей. Випуск Київстару-12 подешевшав на 25 б.п. і прибутковість виросла з 7,6% до 7,7%.