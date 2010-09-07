Українські майданчики у понеділок показали невелике зростання услід за ринками Європи – експерти

Українські фондові майданчики у понеділок, 6 вересня, показали невелике зростання услід за ринками Європи.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

Аналітики відзначають, що індекс Української біржі у понеділок виріс, але торгівля на цьому майданчику була ослаблена через вихідний на американських фондових ринках у зв`язку зі святкуванням Дня праці. «Укрнафта» показала один з найбільших приростів за підсумками дня. Папери банківського і коксохімічного сектора також показали добрі результати. «Райффайзен банк Аваль» виріс на 0,75%, «Укрсоцбанк» - на 0,70%, Авдєєвській коксохім – на 0,74%, Ясиновській КХЗ – на 0,81%. Акції металургійних компаній показали різноспрямовану динаміку: Алчевський металургійний комбінат виріс на 0,06%, «Азовсталь» впала на 0,27%, Єнакіївський метзавод знизився на 0,67%. «Центренерго» (-0,79%) і «Укртелеком» (-0,19%) закінчили торгову сесію в мінусі.

За інформацією аналітиків, українські акції на міжнародних ринках у понеділок торгувалися різноспрямовано. Ferrexpo (-2,5%) торгувалося найгірше, у порівнянні з іншими паперами, що мають лістинг на Лондонській біржі. JKX Oil & Gas впав на 0,83%, тоді як Regal (+0,73%), Cadogan (+1,52%) і МХП (+0,73%) закрилися «в плюсі». На Варшавській біржі акції Астарти виросли на 2,9%, а папери «Кернела» впали в ціні на 2,02%.

Аналітики також відзначають, що торгова активність на українському ринку єврооблігацій у понеділок була низькою унаслідок того, що американські торгові майданчики були закриті у зв`язку з святкуванням Дня праці.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у понеділок, 6 вересня, виріс на 0,25% – до 808,97 пункту. Загальний обсяг торгів на ПФТС склав 46 млн. 173 тис. грн.

Індекс Української біржі підвищився на 0,22% – до 2015,49 пункту. Загальний обсяг торгів склав 61 млн. 687 тис. грн., з них на терміновому ринку – 7 млн. 622 тис. грн.