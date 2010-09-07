Вересень приніс зростання на фондові ринки – експерти

Вересень приніс зростання на фондові ринки.

Про це йдеться в аналітичному огляді компанії Astrum Investment Management, переданому агентству УНІАН.

Аналітики підкреслюють, що фондові майданчики США почали упевнене зростання, починаючи з 1 вересня. За минулий тиждень індекс S&P 500 додав 4,9%, досягнувши позначки 1104,5 пункту, а DJIA зріс на 4,1% - до 10447 пунктів. Старт зростанню був даний після виходу позитивних даних по індексах виробничої активності в США і Китаї в серпні. Ці дані втихомирили розмови про нову рецесію і можливий сценарій «жорсткої посадки» китайської економіки.

За словами аналітиків, підтримку зростанню додали і дані з ринку праці, які виходили впродовж четверга-п`ятниці і вперше за довгий час не розчарували ринок. Первинні заявки на допомогу з безробіття станом на 28 серпня становили 472 тис., що менше, ніж очікувані 475 тис. Рівень безробіття в США за підсумками серпня співпав з очікуваннями ринку і становив 9,6%.

При цьому, зазначають аналітики, приріст робочих місць у приватному секторі перевищив ринкові очікування, що було сприйнято ринком як сигнал до відновлення. У серпні кількість нових робочих місць, за винятком сільськогосподарського сектора, скоротилася на 54 тис. замість очікуваних 105 тис. Крім того, дані за попередній місяць були переглянуті зі скорочення на 131 тис. - до 54 тис. Кількість робочих місць у приватному секторі у серпні зросла на 67 тис., що перевищило очікуване значення в 40 тис. При цьому переглянуті дані за липень свідчать про зростання на 107 тис. (порівняно з раніше оголошеними 71 тис.).

За інформацією аналітиків, зростання фондових ринків привело до падіння вартості американських казначейських зобов`язань і зростання апетиту інвесторів до ризику. Дохідність десятирічних Treasuries за тиждень зросла на 23 пункти до 2,7%, дворічних – на 4 пункти до 0,51%. При цьому зросло придбання суверенних боргів ринків, що розвиваються. Спред індексу EMBI+ Global за тиждень звузився на 21 пункт (7%) до 276 пунктів. При цьому спостерігається продовження тенденції здешевлення вартості доларового фондування. Шестимісячний LIBOR продовжив зниження з локального максимуму в травні 2010 року на рівні 0,75%, опустившись до позначки 0,49%. Стійкий тренд зниження вартості фондування підтримує попит на фондових майданчиках як у США, так і на ринках, що розвиваються.