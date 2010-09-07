Експерт: фондові ринки у понеділок зафіксували підвищення котирувань

Фондові ринки у понеділок, 6 вересня, зафіксували підвищення котирувань.

Про це сказав у коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Денис БЄЛОВ.

За його інформацією, індекс DJ Stoxx 600 у понеділок додав 0,2%. Американські ринки не працювали у зв`язку зі святом Дня праці.

Аналітик підкреслив, що відсутність значних новин протягом вчорашнього дня привела до млявої динаміки торгів на фондових майданчиках. У кінці дня ринкам стало відомо про новий план Барака ОБАМИ з підтримки економіки. Президент США запропонував витратити 50 млрд. доларів на модернізацію доріг, злітних смуг в аеропортах і залізниць, що має стимулювати створення нових робочих місць. Цей план, розрахований на 6 років, є частиною обширнішої програми, яка буде озвучена в середу.

За словами Д.БЄЛОВА, сьогодні не очікується вихід важливих макроекономічних даних у світі.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у понеділок, 6 вересня, виріс на 0,25% – до 808,97 пункту. Загальний обсяг торгів на ПФТС склав 46 млн. 173 тис. грн.

Індекс Української біржі підвищився на 0,22% – до 2015,49 пункту. Загальний обсяг торгів склав 61 млн. 687 тис. грн., з них на терміновому ринку – 7 млн. 622 тис. грн.