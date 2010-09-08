Змієвський молокозавод розмістить акції на Варшавській біржі

Інвестиційна група «Авантаж Капітал» планує розмістити на альтернативному майданчику Варшавської фондової біржі (NewConnect, NC) 10-15% акцій Змієвського молочного заводу (Харківська обл.). Про це УНІАН повідомили в прес-службі інвестиційної групи.

Як відзначили в прес-службі, весь процес розміщення займе чотири місяці.

Молокопереробне підприємство з`явиться в лістингу в грудні 2010–январе 2011 року.

Як відзначили в прес-службі, на сьогоднішній день вже закінчена попередня підготовка Змієвського молокозаводу до розміщення на NC. Аудитором розміщення виступить компанія «Baker Tilly Ukraine», юридичний супровід виконає ЮФ ILF («Інюрполіс»), «Авантаж Капітал» виступить лід-менеджером процесу.

За словами генерального директора підприємства Самвела КУТУЗЯНА, підготовка до процесу розміщення на Варшавській фондовій біржі тривала майже 2 роки. За цей час фінансові, корпоративні, інформаційні стандарти ведення бізнесу були приведені у відповідність з європейськими зразками. «У нас великі стратегічні плани з розширення діяльності – ми плануємо розширити географію присутності, перетворившись з регіональної компанії в національного виробника молочної продукції. Тому вихід на NewConnect ми розглядаємо не тільки як спосіб залучити гроші за рахунок продажу частини корпоративних прав, але і як можливість отримання доступу до інших фінансових інструментів. NewConnect – це наш відправний пункт. Протягом 2-3 років ми маємо намір вийти на основний майданчик», – відзначив С.КУТУЗЯН.

Довідка УНІАН. Змієвськой молокозавод (з 2001 року – ТОВ «С-ТРАНС». Володіє ТМ «Хутір», ТМ «Молочна ферма», ТМ «С`ешка») здійснює діяльність з 1969 р. Підприємство спеціалізується на виробництві та оптовій реалізації молока, а також широкого спектру молочної продукції, серед якої сирі, сметана, молоко, кефіри, йогурти.