«Агроліга» розмістить акції на Варшавській біржі

Група компаній «Агроліга» планує у вересні – на початку жовтня закінчити розміщення на альтернативному майданчику (NewConnect) Варшавської фондової біржі. Про це УНІАН повідомили в інвестиційній групі "Авантаж Капітал", яка виступила менеджером з розміщення.

Як відзначили в компанії, всього планується розмістити 15-20% акцій "Агроліги".

Як повідомляв УНІАН, "Авантаж Капітал" також планує розмістити на NewConnect 10-15% акцій Змієвського молочного заводу.

Довідка УНІАН. Група компаній «Агроліга» працює на українському ринку агропродукції з 1992 року. Підприємства вирощують широкий спектр зернових культур, займаються переробкою соняшнику на олію і молочним тваринництвом. «Агроліга» обробляє більше 5,5 тис. га землі в Харківській області. Потужність заводу з переробки соняшнику – 20 тис. тонн в рік. Молочне стадо - більше 500 голів.