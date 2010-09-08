Експерти: На ринку єврооблігацій у вівторок активність була низькою

Київ. 8 вересня. УНІАН. На українському ринку єврооблігацій у вівторок, 7 вересня, активність була низькою.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

За інформацією аналітиків, «Нафтогаз» вчора втратив близько половини пункту, а довгі суверенні випуски знизилися на чверть пункту. У корпоративному секторі ціни в цілому не змінилися, а найбільший попит мали облігації ПУМБ, «Азовсталі» і «Укрексімбанку». ДТЕК небагато просіла, а «Метінвест» торгувався без зміни ціни.

Як повідомляють аналітики, українські акції, що торгуються на Варшавській фондовій біржі, закінчили вчорашній день в плюсі. «Астарта» виросла на 4,4%, «Кернел» додав 0,33%. Серед акцій, зареєстрованих на Лондонській біржі, тільки JKX Oil & Gas (+0,42%) піднявся в ціні. Cadogan (-1,49%) і МХП (-1,08%) торгувалися в червоній зоні. Ferrexpo просів на 2,37%.