Експерти: негативні настрої вчора переважали на українських фондових майданчиках

Негативні настрої в ході вчорашніх торгів переважали на українських фондових майданчиках.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

За словами аналітиків, більшість ліквідних акцій на Українській біржі у вівторок, 7 вересня, впали в ціні, зокрема, папери металургів і банків. Алчевський меткомбінат втратив 1,63%, «Азовсталь - 2,09%, Єнакієвський метзавод - 1,35%, «Райффайзен банк Аваль» - 1,53%, «Укрсоцбанк» - 1,47%. Ясинівській КХЗ опинився серед аутсайдерів, втративши 2,40%.

Аналітики відзначають, що інвестори вчора фіксували прибутки і за іншими паперами, включаючи «Центренерго» (-1,42%), «Мотор Січ» (-0,93%) і «Укрнафту» (-1,19%). «Укртелеком» (+0,14%), Авдєєвський КХЗ (+0,02%) і «Західенерго» (+0,02%) утрималися в зеленій зоні.

Як повідомляв УНІАН, Індекс ПФТС за підсумками торгів у вівторок, 7 вересня, знизився на 0,53% – до 804,72 пункту. Загальний об`єм торгів склав 198 млн. грн.

Індекс Української біржі за підсумками торгів впав на 0,93% – до 1996,68 пункту. Загальний об`єм торгів склав 72 млн. 205 тис. грн., з них на терміновому ринку – 16 млн. 805 тис. грн.